لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة التربية والتعليم، زياد ثابت، وعدد من مسؤولي الوزارة؛ للاطلاع على جهود الوزارة في إنجاح العملية التعليمية في غزة.



وترأس الجلسة، رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، النائب د. عبد الرحمن الجمل، بحضور النواب الأعضاء خميس النجار ويوسف الشرافي، وسالم سلامة، ومحمد شهاب، ويحيى العبادسة.



فيما ضم وفد الوزارة إلى جانب وكيلها ثابت، كلاً من رائد صالحية، مدير عام الشؤون الإدارية، ومحمود مطر مدير، عام الإشراف والتأهيل التربوي، وعبد الحليم صبّاح، مدير مكتب الوكيل.



وأوضح النائب الجمل، أن هذه الجلسة، تأتي في سياق متابعة الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم؛ لإنجاح العام الدراسي، واستئناف الدراسة الوجاهية للمرحلة الابتدائية في المدارس، في ظل مطالبات عدد من أولياء الأمور بعودة الدراسة الوجاهية لكافة المراحل التعليمية في مدارس غزة، مؤكداً على أهمية الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل الوقاية من فيروس (كورونا) حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين على حد سواء.



بدوره؛ طالب النائب سلامة، بضرورة تقييم التعليم عن بُعد، ومعالجة المشكلات التي نتجت عن إغلاق المدارس، ومراعاة الحالة النفسية للطلاب بعد انقطاعهم القسري عن الدراسة الوجاهية خلال الفترة الماضية، في ظل تخوفّهم من صعوبة الاختبارات النهائية، داعياً الوزارة إلى استئناف الدراسة الوجاهية لباقي المراحل التعليمية.



أما النائب الشرافي فطالب بتعزيز تواصل المعلمين مع أولياء أمور الطلاب، بهدف الوقوف على الفروقات الفردية في استيعاب المنهاج الدراسي والتحصيل العلمي للطلاب، مثمناً جهود الوزارة في إيصال المنهاج التعليمي للطالب عبر القنوات التعليمية ومواقع التواصل المختلفة.



من جهته؛ أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تقييم العملية التعليمية عن بُعد، سيتم نهاية العام الدراسي، مشيراً إلى تنسيق وتوافق كامل بين مسؤولي الوزارة في غزة، ونظرائهم في الضفة حول مرحلة الثانوية العامة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، من خلال التعاقد مع شركات نظافة خاصة لتعقيم المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب.



وأشار ثابت إلى أن الوزارة، جهزت بطاقات التعلّم الذاتي للمراحل التعليمية من الصف الخامس وحتى الحادي عشر، وتبث الدروس التعليمية بشكل دوري عبر قناة (روافد) التعليمية، إضافة إلى بث المنهاج الدراسي عبر إذاعة صوت التربية والتعليم في غزة.



وأكد على متابعة الوزارة الحثيثة لسير عملية التعليم عن بُعد، وإطلاقها الفصول التعليمية الافتراضية التي تستخدمها جميع مدارس محافظات غزة، وتشجيعها الكادر التعليمي على التفاعل الإلكتروني، حيث جاوزت مشاركات المعلمين في غزة أكثر من سبعمائة ألف مشاركة ما بين عرض فيديو، أو نشر مادة إلكترونية مصاحِبة لمساعدة الطلاب على فهم واستيعاب المنهاج الدراسي.



وحول استئناف الدراسة الوجاهية في المرحلة الابتدائية، أشار ثابت إلى قيام الوزارة بإعداد مادة تعليمية، تغطي جميع المواد الدراسية، مؤكداً أن التركيز خلال الفترة المقبلة، سيكون على المهارات الأساسية المهمة للطلاب.