غوتيريش يرحب بمرسوم عباس الانتخابي: نعتبره خطوة نحو الوحدة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر أيار/ مايو المقبل.



وقال غوتيريش في بيان له: "إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة، سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطياً في فلسطين"، داعياً إلى تسهيل وتعزيز ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية."



وأعرب عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.



وأكد استعداد الأمم المتحدة، لدعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.