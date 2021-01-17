قاذفات (B52) عبرت الأجواء الفلسطينية اليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنعبرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B52، صباح اليوم الأحد، الأجواء الفلسطينية، متوجهة إلى منطقة الخليج العربي.وقال محرر شؤون الطيران بصحيفة (يديعوت أحرنوت)، إيتاي بلومنتال: إن قاذفتين أمريكيتين من طراز B52 مرت فوق الأجواء عند الساعة 6:10 صباح اليوم في طريقهما إلى الخليج.وأكد أن مرور القاذفتين، يأتي ضمن التهديدات الأمريكية أمام إيران، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة، التي يتكرر فيها هذا الحدث في الشهرين الماضيين.