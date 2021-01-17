قاذفات (B52) عبرت الأجواء الفلسطينية اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
عبرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B52، صباح اليوم الأحد، الأجواء الفلسطينية، متوجهة إلى منطقة الخليج العربي.
وقال محرر شؤون الطيران بصحيفة (يديعوت أحرنوت)، إيتاي بلومنتال: إن قاذفتين أمريكيتين من طراز B52 مرت فوق الأجواء عند الساعة 6:10 صباح اليوم في طريقهما إلى الخليج.
وأكد أن مرور القاذفتين، يأتي ضمن التهديدات الأمريكية أمام إيران، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة، التي يتكرر فيها هذا الحدث في الشهرين الماضيين.
عبرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B52، صباح اليوم الأحد، الأجواء الفلسطينية، متوجهة إلى منطقة الخليج العربي.
وقال محرر شؤون الطيران بصحيفة (يديعوت أحرنوت)، إيتاي بلومنتال: إن قاذفتين أمريكيتين من طراز B52 مرت فوق الأجواء عند الساعة 6:10 صباح اليوم في طريقهما إلى الخليج.
وأكد أن مرور القاذفتين، يأتي ضمن التهديدات الأمريكية أمام إيران، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة، التي يتكرر فيها هذا الحدث في الشهرين الماضيين.
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