شؤون فلسطينية

قاذفات (B52) عبرت الأجواء الفلسطينية اليوم الأحد

قاذفات (B52) عبرت الأجواء الفلسطينية اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
عبرت قاذفتان أمريكيتان من طراز B52، صباح اليوم الأحد، الأجواء الفلسطينية، متوجهة إلى منطقة الخليج العربي.

وقال محرر شؤون الطيران بصحيفة (يديعوت أحرنوت)، إيتاي بلومنتال: إن قاذفتين أمريكيتين من طراز B52 مرت فوق الأجواء عند الساعة 6:10 صباح اليوم في طريقهما إلى الخليج.

وأكد أن مرور القاذفتين، يأتي ضمن التهديدات الأمريكية أمام إيران، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة، التي يتكرر فيها هذا الحدث في الشهرين الماضيين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 11 (كشكاً) في عانين غرب جنين

الاحتلال يهدم 11 (كشكاً) في عانين غرب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة بعد انتهاء الحظر الأسبوعي

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة بعد انتهاء الحظر الأسبوعي

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

مركز (شمس) يُرحب بإصدار الرئيس مرسوماً يحدد موعد إجراء الانتخابات

مركز (شمس) يُرحب بإصدار الرئيس مرسوماً يحدد موعد إجراء الانتخابات

منوعات

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان &#34; حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين&#34;

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان " حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين"

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

عربي

السعودية: نأمل إعادة فتح السفارات مع قطر

السعودية: نأمل إعادة فتح السفارات مع قطر

احتجاجات عنيفة تجتاح مدنًا تونسية

احتجاجات عنيفة تجتاح مدنًا تونسية

بالأسماء.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

بالأسماء.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

الصحة الأردنية: تسجيل 16 حالة وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 16 حالة وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا)