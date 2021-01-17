الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها





وأملت الجبهة، أن تشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإدخال الإصلاحات على مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بما يعزز قدرات شعبنا على الصمود والثبات، واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، نحو إطلاق المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، ولأجل انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني.



وحذرت الجبهة من ألاعيب وخطط سلطات الاحتلال لعرقلة الانتخابات أو تعطيلها، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو شعبنا، بما يمكنه من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية، ويعزز نضاله الوطني، وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطني، نحو تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، أمس السبت، رحبت فيه بصدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات الشاملة، للمجلس التشريعي، ولرئاسة السلطة والمجلس الوطني، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.