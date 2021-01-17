شؤون فلسطينية

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، أمس السبت، رحبت فيه بصدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات الشاملة، للمجلس التشريعي، ولرئاسة السلطة والمجلس الوطني، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.

وأملت الجبهة، أن تشكل خطوة إلى الأمام على طريق إنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإدخال الإصلاحات على مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بما يعزز قدرات شعبنا على الصمود والثبات، واستنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية الفلسطينية، نحو إطلاق المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، ولأجل انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني.

وحذرت الجبهة من ألاعيب وخطط سلطات الاحتلال لعرقلة الانتخابات أو تعطيلها، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو شعبنا، بما يمكنه من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية، ويعزز نضاله الوطني، وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطني، نحو تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 11 (كشكاً) في عانين غرب جنين

الاحتلال يهدم 11 (كشكاً) في عانين غرب جنين

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة بعد انتهاء الحظر الأسبوعي

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة بعد انتهاء الحظر الأسبوعي

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

قاذفات (B52) عبرت الأجواء الفلسطينية اليوم الأحد

قاذفات (B52) عبرت الأجواء الفلسطينية اليوم الأحد

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا ومستوطنون يغلقون طرقًا في بيت لحم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

لجنة التربية بالتشريعي بغزة تُطالب باستئناف الدراسة الوجاهية لجميع المراحل التعليمية

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

فروانة: إصابة أسيرين بـ (كورونا) من بين 21 أسيراً أردنياً بسجون الاحتلال

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

الديمقراطية تُرحب بالدعوة للانتخابات وتُحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلتها أو تعطيلها

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

مركز (شمس) يُرحب بإصدار الرئيس مرسوماً يحدد موعد إجراء الانتخابات

مركز (شمس) يُرحب بإصدار الرئيس مرسوماً يحدد موعد إجراء الانتخابات

منوعات

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: عاصي الحلاني يدافع عن ابنه الوليد بحديث النبي محمد

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: فيفي عبده تعلن عن إنشاء قناتها على (يوتيوب) بالحجاب

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

شاهد: أحدث ظهور للراقصة نجوى فؤاد.. بملامحها الصادمة

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان &#34; حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين&#34;

فادية عبد الغني تهاجم مي العيدان " حقودة ومغلولة من الفنانين المصريين"

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

شاهد: زوجة مصطفى الآغا تحرجه بقبلة الخميس

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

عربي

السعودية: نأمل إعادة فتح السفارات مع قطر

السعودية: نأمل إعادة فتح السفارات مع قطر

احتجاجات عنيفة تجتاح مدنًا تونسية

احتجاجات عنيفة تجتاح مدنًا تونسية

بالأسماء.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

بالأسماء.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

الصحة الأردنية: تسجيل 16 حالة وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 16 حالة وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا)