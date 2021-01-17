دولي

أول قرارات جو بايدن التي سيوقع عليها يوم التنصيب

أول قرارات جو بايدن التي سيوقع عليها يوم التنصيب
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يوقع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على عدد من القرارات التنفيذية فور تسلمه منصبه، الأربعاء المقبل، حسب مذكرة لكبير موظفي البيت الأبيض المقبل، رون كلين، حصلت عليها وسائل إعلام أميركية.

ووفق قناة (الحرة) فإن كلين، قال إن بايدن سيوقع على إلغاء حظر السفر على دول ذات غالبية مسلمة، كما سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وسيوقع بايدن على قرار تنفيذي، بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفدرالية، وعلى متن وسائل النقل بين الولايات.

كما سيصدر بايدن تعليماته بلم شمل الأطفال، الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

ويحلف بايدن اليمين رئيساً للولايات المتحدة، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن.

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