شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم

مصطفى البرغوثي: حكومة الاحتلال تواصل جريمة حرمان الفلسطينيين والأسرى من التطعيم
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو تواصل سياستها الإجرامية بمنع التطعيم عن جميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتواصل رغم الاحتجاجات العالمية تعريض حياة اسرى الحرية الفلسطينيين للخطر بتطعيم السجانين ومنع تطعيم الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال فيما أصبح يعرف "بطب الابرتهايد الاسرائيلي".

وأضاف البرغوثي: "حتى الآن لا يبدو واضحا متى يمكن أن تصل المطاعيم للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة مما يخلق وضعا كارثيا يكون فيه حملة الهويات الإسرائيلية بمن فيهم المستوطنين غير الشرعيين محصنين من الوباء في حين يبقى ملايين الفلسطينيين معرضين لانتشار الوباء و مضاعفاته وبحيث تصبح الضفة الغربية وقطاع غزة ساحة لتمركز الوباء الخطير".

وأكد على اهمية استمرار حملة الضغوط الدولية على إسرائيل داعيا منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة للتدخل الفوري لتوفير المطاعيم السليمة للشعب الفلسطيني الذي يكافح ببسالة و بأجهزته الصحية الوباء وهو يعيش في ظروف احتلال قمعي و نظام أبرتهايد عنصري إجرامي.

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