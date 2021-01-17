الاحتلال يعتقل شابًا من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابًا من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت جبرا ماتيوس، بعد مداهمة منزل والده في منطقة الكركفة وسط بيت لحم، وتفتيشه.



وقالت، إن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة بيت جالا، وبلدتي الدوحة والخضر، دون أن يبلغ عن دهم للمنازل أو اعتقالات، بحسب وكالة (وفا).