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السعودية: نأمل إعادة فتح السفارات مع قطر

السعودية: نأمل إعادة فتح السفارات مع قطر
رام الله - دنيا الوطن
عبّر وزير الخارجية السعودي، عن أمله، أن تتمكن بلاده وقطر من إعادة فتح سفارتيهما "في الأيام المقبلة" بعد قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان: إن "العلاقات الدبلوماسية الكاملة، سوف يتم استعادتها، ونأمل أن نكون قادرين على فتح السفارات في الأيام المقبلة".

وأوضح وفق ما نقلت قناة الإخبارية السعودية، أن "الأمر يتعلق فقط باتخاذ الخطوات اللوجستية اللازمة لإعادة افتتاحها".

ويأتي هذا الإعلان، في أعقاب إعادة فتح المنافذ الحدودية بين الدولتين، واستئناف الرحلات الجوية خلال الأسبوع الحالي.

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