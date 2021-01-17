احتجاجات عنيفة تجتاح مدنًا تونسية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام تونسية: إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان، اندلعت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس، ومدينة سوسة الساحلية، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.



ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس) تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس، الذكرى العاشرة للثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة، وفجرت انتفاضات الربيع العربي.



وقال الموقع: إن الاحتجاجات، اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي، الذي قرر السبت إجراء تعديل وزاري واسع، شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.



وقال شهود في سوسة: إن قوات الأمن، أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين، الذين أغلقوا الطرقات، وأحرقوا الإطارات.



وقالت مصادر أمنية: إن شباناً اقتحموا محلات تجارية، وسرقوا محتوياتها، وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضاً.



كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة، من بينها أحياء التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.



وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد، احتجاجات وأعمال شغب.