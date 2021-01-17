شؤون فلسطينية

منخفض جوي عميق وكتلة هوائية باردة يضربان فلسطين

منخفض جوي عميق وكتلة هوائية باردة يضربان فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر فلسطين اليوم الأحد، بمنخفض عميق آخر، وكتلة هوائية أشد برودة، وتهب على البلاد رياح قوية، وأجواء عاصفة، خصوصاً في الجبال.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإنه تتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء والليل، لهطول الأمطار، التي تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، خصوصاً في شمال البلاد، وأجزاء من وسطها، وبشكل أقل في الجنوب.

 وتسود أجواء باردة جداً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية قوية مع هبات شديدة أحياناً.

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