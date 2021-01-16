مؤسسات المجتمع المدني تدعو لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم ذات الشأن القضائي وانهاء آثارها

أكدت مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال اصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاك للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي تمثلت في طريقة اعدادها وتنسيبها لإقرارها.





ورأت المؤسسات، في بيان صحفي، أن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وانهاء خدماتهم واحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم بما يخالف مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، وتزامن صدور هذه القرارات مع احالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر والذي يتعبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، غيرها من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة.





وعبرت عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم ذات الشأن القضائي في ظل قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، وترى في صدورها قبل اجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق اجراء المصالحة وبخاصة أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى التوحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.





وأعربت المؤسسات عن تقديرها لنقابة المحاميين الفلسطينيين ودورها الريادي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في كافة المحطات، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء لما يشكله من ضمانة حقيقية لوصول المواطنين للعدالة المنشودة، فإنها تساند نقابة المحامين بكافة الإجراءات المتخذة من قبلها للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

رام الله - دنيا الوطنوأكدت أن تشكيل قضاء اداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية يؤثر على استقلاليته وحياده، والذي يعد من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة ويعد ضمانة حقيقية للحقوق والحريات والذي يتطلب اتخاذ اقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته، حيث أن ما زال تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية من حيث تعيين قضاتها وما نتج عنها من قرارات مثيرة للجدل ما ثلة لغاية الآن.وأوضحت انه نظرا لخطورة ما آلت له أوضاع السلطة القضائية فإنها تعكف على مخاطبة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الاليات الدولية التعاقدية والغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظها بما رتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذ الانضمام.وطالبت المؤسسات، القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤوليتها اتجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وخطوات انهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.ودعت إلى الغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي وانهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار إلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفق بموجبه، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له الا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.المؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان:شبكة المنظمات الاهليةالهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلالمجلس منظمات حقوق الإنسانالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمانائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسانمنتدى مناهضة العنف ضد المرأةمرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية "المرصد"جمعية نادي القضاةمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"مؤسسة الحقمؤسسة الضمير لحقوق الإنسانالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسانمركز رام الله لدراسات حقوق الإنسانالمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية " رييفورم"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفالالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسانالجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "أصالة"جمعية التعاون للتنمية المجتمعية