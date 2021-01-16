شؤون فلسطينية

اشتية: الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح الانتخابات العامة

اشتية: الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح الانتخابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية البلديات الى تقديم خططها للمشاريع الجاهزة للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك لتنفيذها ضمن حزمة من المشاريع ستخصصها الحكومة للبلديات والمخيمات خلال شهر اذار المقبل، بتمويل من الصناديق العربية والإسلامية، وموازنة الحكومة، وصندوق تطوير واقراض البلديات‪.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء مع رؤساء البلديات، واللجان الشعبية في المخيمات بمحافظة نابلس، اليوم السبت، في مقر محافظة نابلس، بحضور محافظ نابلس ابراهيم رمضان وعددٍ من الوزراء‪.

واكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات تم اعطاؤها كامل الصلاحيات لإنجاز هذا الأمر‪.

وأعلن اشتية عن البدء قريبا بإنشاء قصري ثقافة في كل من نابلس والخليل، لما يشكل ذلك من أولوية للمدينتين، داعيًا كافة البلديات والمجالس المحلية إلى الاستثمار في أراضي الدولة والأوقاف لإنشاء المشاريع التطويرية‪.

إلى ذلك، التقى رئيس الوزراء مع ممثلي الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال في محافظة نابلس، حيث اطلع على أهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها‪.

وقال اشتية: "نشكر القطاع الخاص على ما قدمه ويقدمه في مواجهتنا لجائحة كورونا، وهذا يدل على أن رأس المال وطني، وسنعمل قريبًا على إقرار عددٍ من القوانين العصرية التي ستساهم في إعادة العجلة الاقتصادية وتشجع الاستثمار‪".

وأضاف: "سنرصد 25 مليون دولار إضافية لصندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد لدعم القطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بقروض ميسرة، وأدعوا إلى الاستفادة منه".

والتقى رئيس الوزراء بوفد من فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس في مقر المحافظة بحضور محافظ نابلس وعدد من الوزراء‪.

وأشاد اشتية بروح التعاون بين فصائل العمل الوطني بمحافظة نابلس، مؤكدًا أنها نموذج يحتذى به في الوطن، وأشاد بجهودها في مواجهة جائحة كورونا من خلال لجان الطوارئ‪.

وأوضح اشتية أنه وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس ستقوم الحكومة بزيادة الدعم لمناطق التماس مع الاحتلال ومستوطنيه لتعزيز صمود المواطنين هناك‪.

وترأس رئيس الوزراء اجتماعًا لمدراء المؤسسة الامنية بمحافظة نابلس بمقر المحافظة، بحضور محافظ نابلس ابراهيم رمضان حيث اطلع على الوضع الأمني في المحافظة‪.

وأشاد اشتية بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والسلم الأهلي ومواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى روح التنسيق العالي بين كافة الأجهزة الأمنية.

كما التقى رئيس الوزراء بممثلي فعاليات ومؤسسات مخيم بلاطة بحضور محافظ نابلس، حيث اطلع على أهم احتياجات المخيم والتحديات التي تواجهه، وأكد أن المخيم يمثل بالنسبة لنا حالة نضالية ووطنية وسنقدم كل الدعم لأهلنا في المخيمات لرفع المعاناة عنهم.








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