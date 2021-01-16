صحيفة: دحلان لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات لإدانته بحكم قضائي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إن القيادي المفصول من حركة (فتح)، وزعيم التيار الإصلاحي، محمد دحلان، لن يستطيع المشاركة في الانتخابات المقبلة.



وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية رفيعة، لم تسمها، أن دحلان، لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات لإدانته بحكم قضائي.



وفي عام 2016، حكمت محكمة فلسطينية على القيادي السابق في (فتح)، والمقيم حالياً في دولة الإمارات، بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته باختلاس 16 مليون دولار.



وأعلن التيار الإصلاحي، نيته خوض الانتخابات المقبلة، في قائمة مستقلة، حال تعذر توحيد قائمة (فتح).



وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، في 22 أيار/ مايو المقبل، كما نص المرسوم على إجراء الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس، من العام الحالي.