الصحة بغزة: تسجيل 67 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم السبت

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم السبت.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الجمعة، إلى أن العدد الكلي للإصابات بلغ 212 إصابة، وذلك بعد فحص 1770 عينة، وذلك بنسبة إصابة 11.9%.