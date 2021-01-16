يتخللها انجماد وصقيع.. سلسلة منخفضات جوية تشهدها الأراضي الفلسطينية حتى نهاية الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ليث العلامي، الراصد الجوي، أن منخفضاً جوياً بارداً وماطراً ترافقه رياح نشطة، يؤثر على الأراضي الفلسطينية، تدريجياً عصر ومساء يوم غدٍ الأحد حتى عصر الاثنين.



وقال العلامي: "تُعتبر الفترة الممتدة من ساعات الليل المتأخرة ليوم الأحد وحتى صباح الاثنين، هي الأفضل لهطول الأمطار بالنسبة لمناطق وسط وجنوب الضفة وقطاع غزة، حيث تكون غزيرة، وقد تترافق بالرعد أحياناً، قبلها وبعدها تتركز الهطولات المطرية شمال فلسطين المحتلة وشمال الضفة".



وفي السياق، أكد الراصد الجوي، أن منخفضاً جوياً آخر، مترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، يؤثر على فلسطين مساء وليلة الثلاثاء/ الأربعاء وحتى مساء الأربعاء، لافتاً إلى أن الأمطار ستكون شاملة لمختلف أنحاء فلسطين، وتترافق بزخات البَرد أحياناً.



وقال: "لا عواصف ثلجية منتظرة الأربعاء، كما هو مُشاع، وفي أفضل الأحوال، ستكون زخات ثلجية بشكلٍ محدود فوق بعض القمم الجبلية العالية (وهي قيد المتابعة)، وانجماد وصقيع وليالٍ قطبية جافة نهاية الأسبوع".