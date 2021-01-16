قناة إسرائيلية: رجال بايدن بدؤوا بمفاوضات مع إيران للعودة للاتفاق النووي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه قبل أيام قليلة من تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، أطلع المسؤولون الأمريكون، إسرائيل على أن رجال بايدن بدؤوا بمفاوضات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.



وقالت القناة: "ستحاول "إسرائيل" الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نووي محسن، يتضمن قيودًا على "الإرهاب" والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى ذلك، في "إسرائيل" يقدرون أن ترامب لن يهاجم إيـران في أيامه الأخيرة في منصبه".