البرلمان العربي يُرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس عباس بشأن إجراء الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

رحب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، بالمراسيم الصادرة عن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي، في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري 2021.



وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، اليوم السبت، دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات المهمة، واستعداده للمشاركة في مراقبتها، وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ومدخلاً أساسياً لاستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتمكيناً للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ورحب العسومي، بالردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات، داعياً كافة أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق، وجميع الفصائل الفلسطينية؛ للمشاركة بهذه الانتخابات، والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل إنجاحها.