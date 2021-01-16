انطلاق حملة للمطالبة بإنقاذ الأسير الطفل عبد الرحمن البشيتي





رام الله - دنيا الوطنانطلقت اليوم السبت حملة بعنوان "أنقذوا الطفل عبد الرحمن البشيتي"، المعتقل في سجون الاحتلال منذ أسبوعين، ويخضع لتحقيقات في الزنازين رغم وضعه الصحي ومعاناته من مرض السكري.وطالبت الحملة التي انطلقت باللغتين العربية والانجليزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج العاجل عن عبد الرحمن.كما طالبت الحملة الصحافة المحلية والدولية تناول القضية عبد الرحمن الإنسانية وتغطيتها بالشكل المهني الذي يضمن نشر هذه القضية بشكل واسع وبكل مكان.وحملت الحملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي خطر يلحق بحياة الأسير البشيتي والذي يعاني من مرض السكري ويحتاج إلى علاج مستمر ودائم.وتعاني عالئة البشيتي من الملاحقة الدائمة، باعتقال أبنائها "عبد الرحمن وحاتم وهشام"، وفرض الحبس المنزلي عليهم أو الابعاد عن منزلهم، إضافة الى فرض الغرامات المالية والكفالات عليهم، واقتحامات متتالية لمنزلهم المطل على المسجد الأقصى المبارك.وأوضحت عائلة البشيتي أن نجلها عبد الرحمن عند اعتقاله في الرابع الشهر الجاري، اقتحمت قوات كبيرة المدججة بالسلاح المنزل فجراً، وأرعبت من فيه، ثم حول عبد الرحمن الى المستشفى بعد أن تبين ارتفاع السكري في الدم.ورغم حاجة عبد الرحمن للعلاج والبقاء تحت المراقبة كما ذكر الطبيب المعالج لكنه نقل بعد يوم من اعتقاله للتحقيق في زنازين الاحتلال، ثم منع المحامي من زيارته، وتوالت جلسات التمديد له وكان آخرها أمس الجمعة، بتمديد توقيفه ليوم الإثنين القادم.ويستهدف الاحتلال سكان مدينة القدس عموما والمرابطين على وجه الخصوص بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.