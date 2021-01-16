حماس: استحقاق الانتخابات بحاجة لتحصين شعبي وقانوني والقدس يجب أن تكون مشمولة بها

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رام الله - دنيا الوطن

أ️كد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة (حماس)، أن استحقاق الانتخابات، بحاجة إلى تحصين شعبي وقانوني وسياسي من القوى الفلسطينية، لافتاً إلى أن أولها، ستكون عبر لقاء يجمع كل القوى الفلسطينية في القاهرة؛ لوضع كل التساؤلات والتخوفات على الطاولة، وإيجاد حلول وإجابات لها.



وقال قاسم، في تصريحات لإذاعة (صوت القدس)، مساء اليوم السبت: "إن ترجمة التوافقات، يكون بإجراءات قانونية مُلزمة لكل الأطراف"، مضيفاً: "الانتخابات بحد ذاتها ليست هدفاً، لأن الهدف توحيد الحياة السياسية الفلسطينية، وتوحيد النظام السياسي، والتفاهم على استراتيجية نضال موحدة، ونقلها لمربع الأفعال".



وتابع قاسم بقوله: "القدس يجب أن تكون مشمولة في الانتخابات ولكن كيف؟ هو ما نتفق عليه وطنياً، وتوحيد الموقف، ونجبر كل الأطراف على إجراء انتخابات في القدس".



وأردف الناطق باسم حركة (حماس)، قائلاً: "من المؤسف أن نسمع استعداد السلطة للعودة للمفوضات، وكأن إدارة بايدن تختلف عن الإدارات الأمريكية السابقة".