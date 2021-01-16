العربية الفلسطينية ترحب بالمرسوم الرئاسي للانتخابات العامة على التتالي





وثمن عاشور جهود الرئيس عباس في الحفاظ على دماء شعبه، مشددا حرصه على وحدة الشعب في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي، و إفشالها، مؤكدا:" قوتنا في وحدتنا".



رام الله - دنيا الوطنرحبت الجبهة العربية الفلسطينية بإصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات العامة بشكل متتابع، موضحة أن ذلك مقدمة لإتمام المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة شعبنا، مثمنة جهود الرئاسة في طي صفحة الانقسام.واعتبر جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن المرسوم الرئاسي هو إيذان بإنهاء الانقسام، و بداية مرحلة جديدة قائمة على الشراكة، وهو متجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف".و قال عاشور: " طالما انتظرنا هذه اللحظات الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية الذي لوثها الانقسام المرير"، مبينا أن إجراء الانتخابات العامة التشريعية، الرئاسية، و المجلس الوطني مدخل لاستعادة الوحدة الوطنية نحو إقامة الدولة الفلسطينية"، إن الفلسطينيون يؤسسون لمرحلة بحلة جديدة قائمة على وحدة الشعب، وحدة القضية، وحدة القيادة، و وحدة القرار، مؤكدا أن الانقسام أصبح من الماضي.