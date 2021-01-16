الخارجية الفلسطينية: وفاة و18 إصابة جديدة بـ (كورونا) بين جالياتنا بالخارج

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالة وفاة، و18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، اليوم السبت، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 355، والإصابات إلى 9236.



وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 113، فيما سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من: نيوجرسي ودالاس؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 6275 إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.