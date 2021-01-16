رأفت: مرسوم إجراء الانتخابات بغاية الأهمية لبدء الحوار الوطني بين القوى السياسية





للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت: "إن قرار الرئيس محمود عباس، بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مهم جداً لبدء الحوار الوطني بين كل القوى السياسية؛ لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع الأراضي الفلسطينية".وأضاف رأفت في تصريحاته، "إن حزب (فدا) يرحب بإصدار المرسوم لإجراء الانتخابات؛ لتجديد المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتكريس النظام الديمقراطي الفلسطيني".