شؤون فلسطينية

رأفت: مرسوم إجراء الانتخابات بغاية الأهمية لبدء الحوار الوطني بين القوى السياسية

رأفت: مرسوم إجراء الانتخابات بغاية الأهمية لبدء الحوار الوطني بين القوى السياسية
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام
 للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت: "إن قرار الرئيس محمود عباس، بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مهم جداً لبدء الحوار الوطني بين كل القوى السياسية؛ لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع الأراضي الفلسطينية".

وأضاف رأفت في تصريحاته، "إن حزب (فدا) يرحب بإصدار المرسوم لإجراء الانتخابات؛ لتجديد المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتكريس النظام الديمقراطي الفلسطيني".


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