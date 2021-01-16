حنا ناصر: نأمل أن تكون الانتخابات طريق إنهاء الانقسام.. وهذه تفاصيل العملية الانتخابية

أكد الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن الانقسام دام مدة 15 عاماً، لافتاً إلى أن جميع الأساليب التي استخدمت في السابق، والحوارات لم تؤد إلى إنهائه.



وقال ناصر لـ"دنيا الوطن": "نأمل أن تكون الانتخابات هي الطريق الفعلية، التي ستؤدي إلى إنهاء الانقسام، لأنه لابد من وجود تمازج بين فتح وحماس، وحتى لو كان هناك خلاف في وجهات النظر، فالانتخابات قد تكون أحد الطرق لإنهاء الانقسام".



وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، صباح اليوم السبت، رحب ناصر، بإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، داعياً الفصائل الفلسطينية والمواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي ستجريها اللجنة بكل شفافية ونزاهة.



وتم خلال المؤتمر الصحفي، توضيح تفاصيل الجدول الزمني، الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية، فيما يتعلق بالانتخابات التشريعة والرئاسية.



اما بخصوص الانتخابات التشريعية، فيتم تسجيل الناخبين من صباح يوم 10 شباط/ فبراير، ولمدة خمسة أيام، ونشر سجل الناخبين الابتدائي من صباح الأول من آذار/ مارس ولمدة ثلاثة أيام، وكذلك فتح باب الترشح من صباح يوم 20 آذار/ مارس ولمدة 12 يوماً، وبدء الدعاية الانتخابية من صباح الأول من آيار/ مايو ولمدة 21 يوماً، أمام الاقتراع المسبق لقوى الأمن، سيكون يوم 20 أيار/ مايو، وبدء الاقتراع، سيكون يوم 22 من نفس الشهر، وإعلان النتائج الأولية، سيكون يوم 23 أيار/ مايو.



اما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فسيتم فتح باب الترشح بدءاً من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو ولمدة 12 يوماً، وستكون الدعاية الانتخابية صباح يوم 9 تموز/ يوليو ولمدة 21 يوماً، والاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 29 تموز/ يوليو، وعملية الاقتراع يوم 31 من نفس الشهر، على أن يكون إعلان النتائج الأولية في الأول من آب/ أغسطس.



يذكر، أن الرئيس عباس، أصدر، الجمعة، مرسوماً بشأن إجراء الانتخابات العامة، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات