مستوطنون يهاجمون منطقة شعب البطم شرق يطا

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، منازل المواطنين ومساكنهم، في منطقة سمري في شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية من قوات الاحتلال.



وقالت مصادر محلية: "إن مستوطني (كرمئيل وماعون وافيجال) المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا منازل المواطنين ومساكنهم، واعتدوا على رعاة الماشية والمزارعين من عائلتي الجبارين والنجار، في خربتي شعب البطم والتويميم، وشتموهم بألفاظ نابية، حيث تصدى لهم الأهالي، وأجبروهم على المغادرة".



وطالب الأهالي الجهات الحقوقية والدولية، بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات.



ويذكر، أن خربة شعب البطم، تقع في مسافر يطا، ويحدها من الشرق خلة الضبع، ومن الغرب الشارع الالتفافي رقم 317، ومن الشمال قريتي القواويس والكرمل، ومن الجنوب يحدها قريتا قواويس والكرمل، وتبلغ مساحة البناء في الخربة 110 دونمات، ويعتمد أهلها في مصدر رزقهم على الثروة الحيوانية، حيث يبلغ عدد المواشي في الخربة 443 رأساً، و82 دونماً زراعياً، تغطي الأشجار منها 10 دونمات فقط، والباقي أراضٍ رعوية.