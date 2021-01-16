لجنة الانتخابات لـ"دنيا الوطن": بلغ عدد الفلسطينيين المسجلين الكترونيا 15 ألف فلسطين

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خاص دنيا الوطن

أكد فريد طعم الله، الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن عدد الفلسطينيين الذين سجلوا في سجل الناخبين الالكتروني حتى اللحظة، وصل الى 15 ألف فلسطيني.



وأشار طعم الله في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن عدد المواطنين الذين يسلجون لأول مرة، والذين بلغوا السن القانوني، بلغ مليون فلسطيني.



وكان رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قد أصدر أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وذلك خلال اجتماعي مع الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية.



وبحسب المرسوم، فستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية يوم 31 تموز/ يوليو، على أن تجرى انتخابات المجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس.