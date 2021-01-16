(كورونا) بإسرائيل: تشخيص أربع إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم السبت، تشخيص أربع إصابات إضافية بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي منها إلى 12 إصابة.



وسبق أن أعلنت الصحّة الاسرائيلية أنّ "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس (كورونا) تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة"، بينما واصل عدد الإصابات بالطفر البريطانية إلى قرابة 200، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وسلالة "بي 117" من فيروس (كورونا) المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس الذي كان منتشرا سابقا، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.