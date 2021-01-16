شؤون فلسطينية

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب نصبب قوات الاحتلال حاجز عسكري على شارع جنين– نابلس عند مفترق بلدة جبع وحاجز آخر على مدخل بلدة عنزا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعترف: القسام حاولت اختراق منظومة السفن الحربية قبالة سواحل قطاع غزة

الاحتلال يعترف: القسام حاولت اختراق منظومة السفن الحربية قبالة سواحل قطاع غزة

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

البرغوثي: إصدار مرسوم الانتخابات لم يكن مفاجئاً ويجب ضمان حرية العملية الانتخابية

البرغوثي: إصدار مرسوم الانتخابات لم يكن مفاجئاً ويجب ضمان حرية العملية الانتخابية

الشرطة: وفاة نزيل خلال تلقيه العلاج بمشفى في بيت لحم

الشرطة: وفاة نزيل خلال تلقيه العلاج بمشفى في بيت لحم

اشتية: المحافظات كافة شهدت نموا أفقيا غير مسبوق بالقطاع الصحي

اشتية: المحافظات كافة شهدت نموا أفقيا غير مسبوق بالقطاع الصحي

طالع: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر المدد القانونية للانتخابات العامة

طالع: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر المدد القانونية للانتخابات العامة

رحبت بالمرسوم الرئاسي.. تركيا: مستعدون لتقديم الدعم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

رحبت بالمرسوم الرئاسي.. تركيا: مستعدون لتقديم الدعم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

فلسطين تُسجل 13 حالة وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 13 حالة وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

منوعات

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

عربي

الحكومة الأردنية: صفر إصابات بـ(كورونا) في محافظتين

الحكومة الأردنية: صفر إصابات بـ(كورونا) في محافظتين

الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع جرعات لقاح (كورونا)

الإمارات تحقق أعلى معدل توزيع جرعات لقاح (كورونا)

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

&#34;&#39;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

"'طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية