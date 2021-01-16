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الصحة الأردنية: تسجيل 16 حالة وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 16 حالة وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 16 وفاة و706 إصابات بفيروس (كورونا) المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4137 وفاة و313557 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 12175 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 57 حالة، وغادرت 44 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 467 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 384 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، كما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 157 بنسبة إشغال بلغت 16%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 77 جهازا بنسبة إشغال بلغت 8%.

وبحسب الموجز، سجلت 1540 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 297245 حالة.

وأضاف الموجز أن 17738 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3552411 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 3.98%.

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