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الحكومة الأردنية: صفر إصابات بـ(كورونا) في محافظتين

الحكومة الأردنية: صفر إصابات بـ(كورونا) في محافظتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية اليوم السبت عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظتي الطفيلة ومعان.

وأظهر الإيجاز الصحفي الصادر عن الحكومة عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس في المحافظتين، وتسجيل سبع إصابات في محافظة جرش وتسع في مأدبا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وانخفضت إصابات محافظة العاصمة عمان بشكل ملحوظ أيضا، حيث سجلت 252 إصابة جديدة بالفيروس، كما سجلت محافظة إربد 216 إصابة جديدة.

وسجل الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 16 وفاة و706 إصابات جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4137 حالة، والإصابات إلى 313557.

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