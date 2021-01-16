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الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب مدينة وهران

الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب مدينة وهران
رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على سلم ريختر ضربت صباح السبت على الساعة 11 و42 د منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.

وأوضحت هذه الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي حوالي الساعة الـ 7 مساء.

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