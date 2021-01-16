شؤون فلسطينية

الاحتلال يعترف: القسام حاولت اختراق منظومة السفن الحربية قبالة سواحل قطاع غزة

الاحتلال يعترف: القسام حاولت اختراق منظومة السفن الحربية قبالة سواحل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعترف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمحاولة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اختراق منظومة عمل السفن الحربية التابعة له.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن حركة حماس يقظة لما يدور حولها وستحاول مهاجمة القوات الإسرائيلية في المواجهة المقبلة ليس فقط عسكرياً.

وقالت القناة: "ستحاول ضرب المنظومات العسكرية إلكترونياً على غرار ما حصل في الحرب الأخيرة"، مبينة أن القسام حاولت اختراق منظومة عمل السفن الحربية المتواجدة قبالة ساحل قطاع غزة.

وأضافت "منذ ذلك الحين تحاول حماس تطوير قدراتها إلا أن سلاح البحرية تطور هو الآخر".

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