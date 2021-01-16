عربي

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عشرات من مسلحي الحوثي، بمواجهات دارت بمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن الحوثيين نفذوا صباح اليوم، هجوما هو الأكبر، حاولوا خلاله التقدم باتجاه مواقع القوات المرابطة في الخطوط الأمامية بمديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف أن "مواجهات عنيفة دارت لساعات بين اللواء الأول عمالقة وعناصر الحوثيين التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية".

وأكد "تمكن أفراد اللواء الأول عمالقة من التصدي لهجوم مجاميع الحوثيين".

ووفقاً لقوات العمالقة، "أوقعت المواجهات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار".

والأحد الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر عام 2018، عن "القلق من تزايد العمليات الجوية وسقوط ضحايا مدنيين وازدياد خروقات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة"، مؤكدة أنها "تراقب الوضع عن كثب وتنخرط في استجابة متعددة الأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في الحديدة".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلتا، في جولة مفاوضات السلام في السويد أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018، لاتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أنه لم ينفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

أخبار ذات صلة

بعد المصالحة.. رئيس وزراء قطر السابق يدعو مصر ودول الخليج لاتخاذ إجراء جديد

بعد المصالحة.. رئيس وزراء قطر السابق يدعو مصر ودول الخليج لاتخاذ إجراء جديد

وزير الخارجية السعودي: سيتم فتح سفارتنا في قطر خلال أيام

وزير الخارجية السعودي: سيتم فتح سفارتنا في قطر خلال أيام

&#34;&#39;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

"'طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة &#34;إسرائيل&#34;

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"

شاهد: نصر الله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع سليماني

شاهد: نصر الله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع سليماني

ترامب ومحمد السادس يتبادلان الأوسمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ترامب ومحمد السادس يتبادلان الأوسمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

منوعات

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

عربي

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

&#34;&#39;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

"'طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة &#34;إسرائيل&#34;

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"