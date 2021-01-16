قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم السبت، اثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة، باتجاه المواطنين الذين خرجوا تنديدا بالاستيطان في القرية، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت الوكالة، إصابة 3 مواطنين بالرصاص بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في القرية، وجرى علاجهم ميدانيا.