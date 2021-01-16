فرنسا وبريطانيا وألمانيا: إنتاج إيران لليورانيوم له جوانب عسكرية خطيرة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت دول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إيران، اليوم السبت، للتراجع عن إنتاج معدن اليورانيوم، مذكرة طهران بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي.



وقال بيان مشترك للثلاثي الأوروبي، نقلته وكالة (رويترز)، أن حكوماتهم "تعرب عن قلقها العميق حيال إعلان إيران التجهيز لإنتاج معدن اليورانيوم".



وتابع البيان أن "إيران ليس لديها غرض مدني وجيه لاستخدام معدن اليورانيوم، وأن إنتاجه له يحمل مضامين عسكرية خطيرة".

وذكر البيان إيران "بالتزامها بعدم إنتاج معدن اليورانيوم أو إجراء الأبحاث حوله أو تطويره لمدة 15 عاما".



ودعت الدول الثلاث إيران "لوقف ذلك النشاط والعودة لالتزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة [الاتفاق النووي] دونما تأخير إن كانت جادة في رغبتها في الحفاظ على الاتفاق".



يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيان يوم الثلاثاء الماضي، قال فيه إن "شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود تحت الأرض... تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد".



وكانت إيران قد بدأت في تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردرو النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "أمام القوى العالمية وإيران أسابيع، وليس أشهرا، لإنقاذ الاتفاق النووي، بمجرد أن يتولى الرئيس الأمريكي المنتحب جو بايدن السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني".



وكان البرلمان الإيراني قد صوت لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.