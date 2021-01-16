دولي

بينها عربية.. روسيا تستأنف رحلاتها مع أربع دول بدءا من 27 يناير

بينها عربية.. روسيا تستأنف رحلاتها مع أربع دول بدءا من 27 يناير
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز مكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا) في روسيا، اليوم السبت، إن البلاد ستستأنف الرحلات الجوية مع فنلندا وفيتنام والهند وقطر اعتبارا من 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ووفقا للتقرير، عقدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اجتماعا بالمقر، وجاء فيه "بناء على نتائج المناقشة ومع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، قرر المقر استئناف الرحلات الدولية على أساس متبادل اعتبارا من 27 يناير 2021 مع الدول التالية: فيتنام (موسكو - هانوي ، مرتين في الأسبوع)، الهند (موسكو - دلهي ، مرتين في الأسبوع)، فنلندا (موسكو - هلسنكي ، مرتين في الأسبوع وسانت بطرسبرغ - هلسنكي ، مرتين في الأسبوع)، قطر (موسكو - الدوحة ، ثلاث مرات في الأسبوع) "، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وجاء في البيان أيضا زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة الى 5 رحلات أسبوعيا.وتم أخذ الموافقة على هذه الرحلات بناء على عدد من المعاير التي وضعها المقر من أجل استئناف الرحلات الجوية، وهي 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 14 يوما لكل 100 ألف نسمة، ولا يزيد عن 1٪ في 14 يوما من الزيادة اليومية للحالات الجديدة، ومعامل انتشار كوفيد -19 لمدة سبعة أيام لا يزيد عن حالة واحدة.

وكانت روسيا قد أستانفت رحلاتها الجوية في وقت سابق مع الإمارات العربية المتحدة ومصر والمالديف.

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