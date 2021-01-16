عربي

وزير الخارجية السعودي: سيتم فتح سفارتنا في قطر خلال أيام

وزير الخارجية السعودي: سيتم فتح سفارتنا في قطر خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه سيتم فتح سفارة المملكة بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض، مضيفا: "ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأوضح، أنه سيتم فتح السعودية بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي.

كما شدد الوزيرالسعودي، على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني إن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية".

وأضاف الصفدي: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية.. السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967".

ورأى أن "السلام خيار استراتيجي عربي"، معرباً عن التطلع "للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وتابع: "نحن متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.. ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا".

كما عبّر عن رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها.

وأدان محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية، وعبر عن رفض الأردت لتدخل إيران في المنطقة. وشدد على أن "أمن السعودية والأردن مترابط".


 

أخبار ذات صلة

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

بعد المصالحة.. رئيس وزراء قطر السابق يدعو مصر ودول الخليج لاتخاذ إجراء جديد

بعد المصالحة.. رئيس وزراء قطر السابق يدعو مصر ودول الخليج لاتخاذ إجراء جديد

&#34;&#39;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

"'طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة &#34;إسرائيل&#34;

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"

شاهد: نصر الله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع سليماني

شاهد: نصر الله يكشف للمرة الأولى تفاصيل اللقاء الأخير مع سليماني

ترامب ومحمد السادس يتبادلان الأوسمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

ترامب ومحمد السادس يتبادلان الأوسمة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

سفير القاهرة في واشنطن: الملف النووي الإيراني ليس وحده المشكلة بالنسبة لمصر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

منوعات

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

عربي

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

&#34;&#39;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

"'طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة &#34;إسرائيل&#34;

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"