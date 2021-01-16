البرغوثي: إصدار مرسوم الانتخابات لم يكن مفاجئاً ويجب ضمان حرية العملية الانتخابية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إصدار مرسوم الانتخابات، لم يكن مفاجئاً، وهو حصيلة لحوارات وطنية وتفاهمات، بعد وصول الجميع لقناعة بضرورة إحداث تغيير ومن حق الشعب الانتخابات، لافتا إلى أن تحديد الانتخابات الشاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، يجب ألا تكون تحت مظلة (أوسلو)؛ ليشارك بها الجميع.



وقال البرغوثي، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم السبت: "يوجد عقبات منها الإنقسام وتطبيق القانون والمس بالسلطة القضائية ومعالجة أوضاع المواطنين، فيجب معالجة كل المشاكل قبل إجراء الإنتخابات"، مضيفا: "يجب ضمان حرية الدعاية الإنتخابية ومنع الاعتقالات السياسية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الإنتخابية، وهذه القضايا وغيرها ستطرح في اجتماع القاهرة المزمع عقده قريبا وندعو لتجاوز كل العقبات".



وشدد البرغوثي، على ضرورة وضع خطة مشتركة بين القوى والفصائل لإجراء الإنتخابات في القدس حتى لو منعها الاحتلال، منوها إلى أن هذه العملية الإنتخابية تساهم في بناء قيادة شابة جديدة للشعب الفلسطيني تكن قادرة على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية.



في السياق، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "الهدف ليس عقد الانتخابات بل مواجهة الاحتلال وتجميع طاقات شعبنا وإظهار قوتنا وشرعيتنا وحقوقنا العادلة للعالم، وهذه فرصة ويجب استثمارها، وهي أداة لتغيير الواقع الفلسطيني للأفضل، لأن الشعب الفلسطيني سئم من الانقسام والتفرد بالقرار وعدم الاهتمام به وهو يريد التغيير واختيار ممثليه".