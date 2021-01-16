شؤون فلسطينية

البرغوثي: إصدار مرسوم الانتخابات لم يكن مفاجئاً ويجب ضمان حرية العملية الانتخابية

البرغوثي: إصدار مرسوم الانتخابات لم يكن مفاجئاً ويجب ضمان حرية العملية الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إصدار مرسوم الانتخابات، لم يكن مفاجئاً، وهو حصيلة لحوارات وطنية وتفاهمات، بعد وصول الجميع لقناعة بضرورة إحداث تغيير ومن حق الشعب الانتخابات، لافتا إلى أن تحديد الانتخابات الشاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، يجب ألا تكون تحت مظلة (أوسلو)؛ ليشارك بها الجميع.

وقال البرغوثي، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، مساء اليوم السبت: "يوجد عقبات منها الإنقسام وتطبيق القانون والمس بالسلطة القضائية ومعالجة أوضاع المواطنين، فيجب معالجة كل المشاكل قبل إجراء الإنتخابات"، مضيفا: "يجب ضمان حرية الدعاية الإنتخابية ومنع الاعتقالات السياسية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بالعملية الإنتخابية، وهذه القضايا وغيرها ستطرح في اجتماع القاهرة المزمع عقده قريبا وندعو لتجاوز كل العقبات".

وشدد البرغوثي، على ضرورة وضع خطة مشتركة بين القوى والفصائل لإجراء الإنتخابات في القدس حتى لو منعها الاحتلال، منوها إلى أن هذه العملية الإنتخابية تساهم في بناء قيادة شابة جديدة للشعب الفلسطيني تكن قادرة على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية.

في السياق، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "الهدف ليس عقد الانتخابات بل مواجهة الاحتلال وتجميع طاقات شعبنا وإظهار قوتنا وشرعيتنا وحقوقنا العادلة للعالم، وهذه فرصة ويجب استثمارها، وهي أداة لتغيير الواقع الفلسطيني للأفضل، لأن الشعب الفلسطيني سئم من الانقسام والتفرد بالقرار وعدم الاهتمام به وهو يريد التغيير واختيار ممثليه".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعترف: القسام حاولت اختراق منظومة السفن الحربية قبالة سواحل قطاع غزة

الاحتلال يعترف: القسام حاولت اختراق منظومة السفن الحربية قبالة سواحل قطاع غزة

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

الشرطة: وفاة نزيل خلال تلقيه العلاج بمشفى في بيت لحم

الشرطة: وفاة نزيل خلال تلقيه العلاج بمشفى في بيت لحم

اشتية: المحافظات كافة شهدت نموا أفقيا غير مسبوق بالقطاع الصحي

اشتية: المحافظات كافة شهدت نموا أفقيا غير مسبوق بالقطاع الصحي

طالع: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر المدد القانونية للانتخابات العامة

طالع: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر المدد القانونية للانتخابات العامة

رحبت بالمرسوم الرئاسي.. تركيا: مستعدون لتقديم الدعم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

رحبت بالمرسوم الرئاسي.. تركيا: مستعدون لتقديم الدعم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

عياش يرحب بإصدار مرسوم الانتخابات ويعتبره خطوة في بناء الدولة وإنهاء الانقسام

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

قلقيلية: إصابة ثلاثة مواطنين بينهم مسعف بالرصاص بمواجهات مع الاحتلال بكفر قدوم

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

منوعات

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

حنية أبو البنات احمد زاهر... عكس شخصيته في مسلسل لؤلؤ

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

نجوم لبنانيون في مرمي غضب المتابعين.. بسبب لقاح الكورونا

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

شاهد: كندة علوش توجّه رسالة غاضبة للجمهور

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

الأمن اللبناني يلقي القبض على الفنانة الاستعراضية انجي خوري

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: آيتن عامر تستجيب لجمهورها وتتجه لعالم الغناء

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: فارس كرم يهاجم من يأخذ لقاح (كورونا)

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: هالة صدقي تنقذ حياة حماها رغم صراعاتها مع زوجها

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: شيماء سيف تحلم بأن تكون راقصة ..وتكشف قصة تعرضها للنصب

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

شاهد: ميرهان حسين تقلد ميريام فارس ..فهل قصدت السخرية؟

عربي

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين

&#34;&#39;طيران الإمارات&#34; تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

"'طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

خبير عسكري: (حزب الله) يشكل تهديداً على إسرائيل أكثر من إيران

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة &#34;إسرائيل&#34;

شاهد: صحيفة كويتية تعتذر لنشرها خبرًا تضمن كلمة "إسرائيل"