الشرطة: وفاة نزيل خلال تلقيه العلاج بمشفى في بيت لحم



وذكر ارزيقات، أنه تم نقل الموقوف ليلة امس للعلاج في المشفى المذكور وأثناء خروجه من المشفى تعرض لحالة إغماء وتم على الفور إعادته لقسم الطوارئ حيث جرت محاولات لإنعاشه من قبل الأطباء وتحويله لمشفى الجمعية العربية وتم اجراء له عملية قسطرة وصباح اليوم أعلن الاطباء عن وفاته، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني.



وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق فيما قررت النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح.





رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة نزيل يبلغ من العمر (32 عاماً)، مساء اليوم السبت، بعد نقله للعلاج بمشفى الحسين في بيت لحم.