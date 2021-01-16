دولي

الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر

الصحة العالمية تعارض شرط التطعيم ضد كورونا للسفر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها لطلب شهادات التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد شرطا لإتاحة السفر بين الدول.

وقالت اللجنة في توصياتها: "ما زال هناك الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أن اللقاحات متوفرة حاليا بكميات محدودة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت: "إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى".

من جهته قال رئيس اللجنة ديدييه حسين، إن "العالم في سباق مع فيروس (كورونا) الذي بدأ في التحور"، مشيرا إلى أن "هذه المتغيرات الجديدة تحتاج إلى بحث سريع ومكثف".

وأضاف: "من الواضح أن مسألة السفر جوا وبرا وبحرا، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل".

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