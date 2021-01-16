شؤون فلسطينية

طالع: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر المدد القانونية للانتخابات العامة

طالع: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تنشر المدد القانونية للانتخابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، المدد القانونية للانتخابات العامة 2021، التشريعية والرئاسية.

وكان رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قد أصدر أمس الجمعة، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات الفلسطينية العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

ووفق المرسوم، تعقد الانتخابات التشريعية يوم 22 آيار/ مايو، والرئاسية 31 تموز/ يوليو، والوطني 31 آب/ أغسطس لعام 2021.


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