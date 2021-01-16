رحبت بالمرسوم الرئاسي.. تركيا: مستعدون لتقديم الدعم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية



وأعربت الخارجية التركية، في بيان صحفي، عن تقديرها لهذا التقدم في عملية المصالحة بين الفلسطينيين، وكذلك للإرادة حول تنفيذ اتفاق الانتخابات، الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي استضافتها اسطنبول، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واعتبرت القرار، خطوة مهمة نحو الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لفلسطين من أجل إجراء الانتخابات بنجاح.





رام الله - دنيا الوطنرحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بإصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.