دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 25

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 25
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأندونيسية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية التي ضربت ولاية جاوا غرب إندونيسيا إلى 25.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ بمنطقة "باندونغ" ديدن رضوان سياه، في تصريح صحفي، "إن جهود البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة للعثور على 15 مفقودا في منطقة الكارثة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وكان المركز المعلومات والاتصالات التابع للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قد أعلن قبل أيام عن مصرع 13 شخصا في الحصيلة الأولية للانهيارات الأرضية في المنطقة.

وتحدث الفيضانات والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في إندونيسيا لوقعوها في الحزام الاستوائي، خاصة بين أكتوبر/ تشرين الأول إلى شهر أبريل/ نيسان من كل عام.

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