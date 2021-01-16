عياش يُشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية

في اختيار ممثليه في المؤسسات الوطنية وينهي الانقسام البغيض.



وقال عياش: "إنهاء الانقسام، وتمتين جبهتنا الداخلية، وإعادة بناء مؤسساتنا، وتبني استراتيجية موحدة بمشاركة الكل الفلسطيني، أصبح أمراً ملحا جداً"، معرباً عن أمله بأن تتحقق آمال شعبنا بالوحدة والحرية عما قريب.



وأضاف: "إن إصدار المرسوم في هذه الأوقات الحساسة، هو تعبير أصيل عن حرص الرئيس (أبو مازن) على تثبيت دعائم النظام السياسي الفلسطيني المرتكز إلى مبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات الدورية واحترام رأي الأغلبية والحرص على الشراكة وتمتبن الوحدة لمواجهة التحديات الخارجية التي تعصف بقضيتنا".



وأشاد عياش في بيان صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية بوخارست، بسرعة إصدار القرار بمواعيده المحددة والواضحة التي لا لبس فيها حيث تجرى الانتخابات التشريعية في 22/5/2021 والرئاسية في 31/7 واستكمال انتخابات المجلس الوطني في 31/8 من نفس العام حيثما أمكن إلى جانب اشتمال المرسوم على تأكيد إجراء الانتخابات في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.



وشدد على أن تجديد الشرعيّات الفلسطينية، جزء لا يتجزأ من استمرارية المشروع الوطني، معتبراً أن الاحتكام إلى إرادة الشعب هو الوسيلة الأمثل لاختيار البرامج والقوى والأشخاص الأكثر قدرة على قيادة شعبنا وتحقيق أهدافه في الحياة الحرّة الكريمة في وطن حرّ خالٍ من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني

الإسرائيلي.



ودعا عياش لضرورة تحديد موعد لعقد اجتماع الأمناء العامين وإنجاز الحوار الوطني لضمان سلامة العملية الانتخابية وديمقراطيتها ومشاركة الجميع فيها، وإزالة كل العقبات المرتبطة بالانقسام بما يعزز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة مؤامرات الضم وتصفية قضية شعبنا و(صفقة القرن) وموجهة التطبيع، ويعزز نضاله الوطني لإنهاء الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، بالمرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، الجمعة، وحدد بموجبه إجراء الانتخابات الفلسطينية، طبقاً لما اتفق عليه من قبل الأحزاب والفصائل الفلسطينية، والتي تتضمن الانتخابات التشريعية، ومن ثم الرئاسية، وبعدها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتتالي، بما يحقق للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي