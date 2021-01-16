النيابة العامة تُكرّم النيابة المتميزة لعام 2020













رام الله - دنيا الوطناحتَفَت النيابة العامة، بتكريم النيابة الجزئية، والنيابة الكلية المتميزة لعام 2020، بمشاركة رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، وبحضور النائب العام، المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، وأعضاء لجنة التقييم، المستشار حسام دكة، والمستشار يحيى الفرا والمستشار حاتم الفقعاوي.وقد تُوّجت نيابة غزة الجزئية- الدائرة الأولى، كأفضل نيابة متميزة للعام الماضي عن فئة النيابات الجزئية، فيما حصدت (نيابة خانيونس الكلية) كأفضل نيابة متميزة عن فئة النيابات الكلية، وقد تسلم رئيسي النيابتين، المستشار صلاح الدريوي، والمستشار نبيل حليوة درع وجائزة النيابة المتميزة، بحضور أعضاء وموظفي النيابتين.وأشاد رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، بقيادة مؤسسة النيابة العامة الرائدة في منظومة العدالة الجنائية، مبيناً أن الحكومة الفلسطينية تستلهم منها الأفكار الإبداعية، وتقديمها أفضل الخدمات، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية للمواطن الفلسطيني، فضلاً عن نشرها ثقافة التميّز والإبداع، ونقل العدوى الإيجابية للمؤسسات العاملة، داعياً إلى تكامل الأدوار بين كافة المؤسسات الحكومية، والاستمرارية والثبات على النجاح، والسباق نحو تحسين جودة الأداء، ومواصلة التقييم، وحصد أفضل النتائج لصالح خدمة المجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاعنا الحبيب.وأكد النائب العام في كلمته على مواصلة النيابة العامة واستمرارية نهجها في التحفيز الإداري والمؤسسي، والارتقاء بالأداء، وتجديد العزم في ريادة المسئولية المجتمعية، ومواصلة طريق النجاح، وتعزيز انتماء المواطن الفلسطيني، واستشعاره بالعدالة واقعاً عملياً من مؤسسة تُسخّر كافة إمكانياتها لتُرسي العدالة بقلبٍ قويّ وساعدٍ فتيّ، وتُحقق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتُواصِل أهدافها السامية في نصرة الضعفاء وإرساء سيادة القانون، مُحيلاً تطوّر منظومة العدالة القضائية إلى إسناد ومؤازرة الحكومة لمنظومة العدالة الجنائية ومساندة الأفكار الإبداعية، ونشر ثقافة التميّز المؤسسي، وتعزيز الشفافية والنزاهة.