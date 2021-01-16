الحملة الشبابية (بدنا انتخابات) تثمن إصدار الرئيس مرسوم الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت الحملة الشبابية "بدنا انتخابات"، خطوة إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس، المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل: المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدةً على أن يوم

الانتخابات، هو يوم وطني من شأنه إعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية، إضافة لكونها مدخلاً لإنهاء الانقسام، ما من شأنه رفع مناعة شعبنا للتصدي لجرائم الاحتلال، والتطبيع العربي المجاني.



وأكد رامي محسن، المحامي ومنسق الحملة، على أن الانتخابات الفلسطينية، حق دستوري طال انتظاره، وهو ما يتطلب العمل الجاد لتذليل العقبات، وإتمام المتطلبات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تسهم في تعزيز الشراكة والوحدة الوطنية، وإنهاء حقبة التشرذم، وبما يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة عمادها احترام حقوق وحريات المواطنين المكفولة قانوناً.



وأشار في ذات السياق، لأهمية كفالة مشاركة الشباب كمرشحين في الانتخابات القادمة، من خلال إزالة العقبات الذاتية والقانونية والسياسية من طريقهم، وبما يحقق تلك الغاية التي تحظى بإجماع الشباب، داعياً الشباب للتسجيل، وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، لضمان أوسع مشاركة في هذا العرس الوطني.