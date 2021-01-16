فلسطين تُسجل 13 حالة وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 وفاة، و427 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و847 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية في كل من: طولكرم 1، قلقيلية 2، الخليل 1، نابلس 2، رام الله 2، جنين 1، و4 وفيات في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 427 إصابة، سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (13)، طوباس (7)، سلفيت (13)، طولكرم (16)، قلقيلية (7)، أريحا والأغوار (2)، الخليل (18)، رام الله والبيرة (28)، نابلس (20)، جنين (11)، بيت لحم (8)، وفي قطاع غزة (284).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (55)، سلفيت (8)، طولكرم (49)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (70)، رام الله والبيرة (63)، نابلس (63)، جنين (49)، بيت لحم (77)، وفي قطاع غزة (405).



ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة، أن هناك 87 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.