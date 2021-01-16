زياد النخالة يُنهي زيارته لدولة قطر

زياد النخالة وإسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي: إن وفدها برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، أنهى زيارته الرسمية لدولة قطر.



وذكر بيان الجهاد، أنه تم خلال الزيارة، عقد اجتماعات مع الأشقاء القطريين، لتدارس التطورات السياسية في الملف الفلسطيني، حيث تم التأكيد على حفظ وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، كما تناولت المحادثات، مساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية.



وفي السياق، أكد وفد حركة الجهاد الإسلامي، على ثوابت شعبنا بالتحرير والعودة، وحماية مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال، كما شكر وفد حركة الجهاد الإسلامي، اهتمام دولة قطر بقضيتنا العادلة.



وأجرى الوفد خلال الزيارة، سلسلة اجتماعات عميقة ومسؤولة مع قيادة حركة (حماس) يتقدمهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، تناولت ملف المصالحة، وتحقيق الوحدة.



وقد استعرضت الحركتان مواقف جميع الأطراف بهذا الخصوص وضرورة التمسك بمخرجات اجتماع الأمناء العامين، الذي عقد في أيلول/ سبتمبر 2020، وتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة الاستهدافات التي تحاول النيل من مقاومة شعبنا وحقوقه.



وتناولت اجتماعات الحركتين، بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية وقضايا الاستيطان والتهويد والحصار وضرورة التصدي لها بكل الإمكانيات.



واستعرضت مباحثات الحركتين، تصاعد ظاهرة التطبيع والتحالف الرسمي العربي مع العدو الإسرائيلي.



وشملت المباحثات التي جرت بين الحركتين، أوضاع الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، وما يتعرض له الأسرى من اعتداءات، آخرها إهمال سلطات الاحتلال في الحد من تفشي جائحة (كورونا) داخل أقسام السجون، وإصابة عدد من الأسرى بفيروس (كورونا)، وتناولت الاجتماعات آليات حماية الأسرى، وأهمية الإسراع في الجهود الرامية لتعزيز صمودهم، وصولاً لإطلاق سراحهم ونيل حريتهم.



واتفق الطرفان على حماية مشروع المقاومة، وتعزيز قدراته في مواجهة الاحتلال.



كما التقى وفد الجهاد، بشخصيات فلسطينية، بحث معها مجمل التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.