ارتفاع عدد الاسرى الذين أصيبوا بفيروس (كورونا) إلى 249

بفيروس 0كورونا) في سجون الاحتلال، ووصل العدد الكلي إلى 249، بعد تسجيل أربع إصابات جديدة، ثلاث منها في سجن (ريمون) ورابعة في سجن (النقب).



وأضاف عبد ربه في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أن العام 2020 شهد إصابة 140 أسيراً ومنذ بداية العام الجاري، سجل 109 إصابات، ومعظمها في سجني (النقب وريمون)، مبيناً أنه تم تخصيص ثلاثة أقسام لحجر الأسرى

المصابين، واحد في قسم (8) في سجن (ريمون) والثاني في مركز (سهرو نيم) بالقرب من سجن (النقب) وثالث في مركز (إيلا) في بئر السبع.



وفيما يتعلق بالوضع الصحي، للأسير باسم عجاج، المصاب بفيروس (كورونا) قال عبد ربه: انه ما زال يرقد في مشفى (سيروكا) بوضع صحي حرج.



وبشأن إعلان وزير الصحة الإسرائيلي، أنه سيتم تطعيم الأسرى بلقاح فيروس (كورونا) بين عبد ربه، أن هذا القرار لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة الجهود الكبيرة وحملات الضغط الفلسطينية والمؤسسات الإيجابية، معتبراً أنه تطور إيجابي إذا ما انسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية.



وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسير حسين سلايمة، أكد عبد ربه، أنه يرقد في غرفة العناية المكثفة في مشفى (سوروكا) في وضع صحي حرج، بعد إصابته بسرطان الدم ، وتم الحصول على موافقة بزيارة ذويه له، وتم التقدم بطلب بضرورة الإفراج المبكر عنه، بسبب خطورة وضعه الصحي.



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً، طرأ على أعداد المصابين