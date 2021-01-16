الفرا: الاتحاد الأوروبي رحب بإصدار مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.



وأضاف الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: ان دول الاتحاد، أبدت استعدادها لدعم إجراء الانتخابات على كل الصعد، وهو ما أكده الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل للرئيس في الاتصال الهاتفي الأخير بينهما.



وأكد الفرا، أن المسؤولين الأوروبيين، أبدوا استعدادهم للقيام بواجبهم في الضغط على سلطات الاحتلال؛ للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.



رام الله - دنيا الوطنقال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن الاتحاد، رحب بخطوة إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً