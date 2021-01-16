شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: ندعو شعبنا لانتخاب من هو قادر على قيادة مصالحهم

قيادي بفتح: ندعو شعبنا لانتخاب من هو قادر على قيادة مصالحهم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني: إن مرسوم إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، جاء نتاج 
توجيهات الرئيس محمود عباس؛ لتجسيد رغبة القيادة السياسية وحركة فتح وشعبنا.

وأضاف الفتياني في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، أن إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات يشكل لحظة تاريخية، وأغلق صفحة المشككين بقدرة شعبنا على السير في ركب الديمقراطية، مؤكداً أن حركة فتح، ستكون حاضرة وتقدم نموذجاً تستحقه فلسطين في هذه الانتخابات، حرصاً منها على المشروع الوطني.

وشدد على أن هذا، يؤسس لشراكة حقيقية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، داعياً الفلسطينيين إلى التسجيل، ليكونوا أصحاب قرار في انتخاب من هو قادر على قيادة مصالحهم، مشدداً على ضرورة أن تكون الشراكة الحقيقية أساس البرامج الانتخابية.

وأشار الفتياني إلى أن حركة فتح، ستتحول إلى خلية واحدة في كل موقع؛ لإعداد برنامجها، الذي سيكون برنامج الشعب الفلسطيني، ومن أجل بدء مشاورات حثيثة ودقيقة على كافة المستويات والقطاعات؛ لتمثيل الحركة في المجلس المقبل تمثيلاً حقيقياً؛ لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

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